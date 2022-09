Neues Kontrollsystem für Mastbetriebe in Niederösterreich geplant

Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) will in Niederösterreich ein zusätzliches Tierschutz-Kontrollsystem des Landes einrichten. Künftig sollen vier Kontrollorgane – pro Viertel eines – unangekündigt Überprüfungen durchführen. Ziel sei, „schwarze Schafe aus dem Verkehr zu ziehen“ und dass „die, die in der Vergangenheit weggeschaut haben, nicht mehr wegschauen können“, sagte Waldhäusl mit Blick auf kürzlich bekanntgewordene Fälle von Missständen in Mastbetrieben.

Mit den vier Organen wären laut Waldhäusl 1.500 bis 2.000 Kontrollen pro Jahr möglich. Mit dem derzeitigen System ist der für Tierschutz zuständige Landesrat „nicht zufrieden“, sagte er.