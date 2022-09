Pkw prallte in NÖ gegen Lkw: Lenker gestorben, Frau schwer verletzt

Ein 81-jähriger Pkw-Lenker ist bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ums Leben gekommen. Seine gleichaltrige Ehefrau wurde schwer verletzt. Der Mann aus Wien-Floridsdorf war auf der L6 aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lkw kollidiert. Der Mann starb an der Unfallstelle, die Beifahrerin wurde von "Christophorus 9" in die Klinik Donaustadt geflogen, bestätigte die Polizei einen "Heute"-Bericht.

Der Lkw kippte nach dem Zusammenstoß gegen 10 Uhr um, rund 500 Liter Diesel traten aus. Das kontaminierte Erdreich wurde abgegraben. Die L6 war während der Arbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.