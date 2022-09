Landärztestipendien werden auf 20 verdoppelt

Vor allem im ländlichen Raum sind Mediziner nicht selten Mangelware. Das Land Niederösterreich hat als Maßnahme das „blau-gelbe Landarztstipendium“ ins Leben gerufen, um angehende Ärztinnen und Ärzte zu motivieren, in NÖ zu arbeiten. Mehr als 11.000 Euro jährlich sollen Medizin-Studenten die Entscheidung versüßen.

Zehn Stipendien waren ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist ging Mitte September zu Ende. Anträge haben zwölf Studentinnen und acht Studenten gestellt. Und alle kommen in den Genuss der Förderung, denn die Stipendienzahl wird verdoppelt: „20 junge Studierende haben sich für ein Stipendium beworben, deshalb sollen auch alle 20 angehenden Ärztinnen und Ärzte die finanzielle Unterstützung des Landes Niederösterreich in Anspruch nehmen können“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Das Förderbudget für die nächsten fünf Jahre wird deshalb von 2,5 Millionen auf insgesamt drei Millionen Euro aufgestockt. „Diese Stipendien sind eine wichtige Investition in unsere Gesundheitsversorgung der Zukunft“, betonte Mikl-Leitner.

Alle 20 Bewerber hätten die Kriterien positiv erfüllt, sagt Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). „Wir haben Bewerber aus zwölf Bezirken wie zum Beispiel Zwettl, Scheibbs, Melk und Gänserndorf. Sie werden nach ihrer Ausbildung das Gesundheitswesen und die Menschen in den Regionen unterstützen“, so Eichtinger über das Pilotprojekt. „Unser Ziel ist es, dieses Modell weiterzuführen, deshalb soll es zehn weitere Stipendien im Jahr 2023 geben“, stellt er in Aussicht. Gespräche dazu sind bereits im Gange.

Die Fördersumme von über 11.000 Euro pro Jahr, also 923 Euro monatlich für bis zu 48 Monate, gibt es für Medizinstudenten, die sich zumindest im dritten Studienjahr befinden. Dafür verpflichten sie sich vertraglich dazu, nach Abschluss ihrer Ausbildung für die Dauer von fünf Jahren in NÖ zu arbeiten. Das Pilotprojekt zeige Vorbildwirkung, Tirol habe das blau-gelbe Modell bereits übernommen, so Eichtinger.