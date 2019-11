Neues Dach für 27 Landesspitäler und 50 Pflegeheime

Projektleiter Filip Deimel sprach von einem "ganz großen Wurf, auf den wir alle stolz sein können". Die Landesgesundheitsagentur könne eigenständig und selbstständig arbeiten. Ein "zentrales Element dieser Reform" sei "die Verantwortungsklärung - wer macht was und wer verantwortet was", meinte Deimel.

Weil sich bis 2050 die Zahl der Über-80-Jährigen in NÖ verdoppeln wird, könne man die „damit verbundenen Herausforderungen gemeinsam leichter bewältigten“, meinte Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. In die Entwicklung der Agentur seien viele Experten eingebunden. In Zukunft wolle man es schaffen, „alle Bereiche des nö. Gesundheitssystems noch besser zu vernetzen“, ergänzte Landesrat Martin Eichtinger. Es soll eine "sehr klare Entscheidungsstruktur" entstehen.

SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hob die parteiübergreifende Zustimmung zur neuen Landesgesundheitsagentur hervor: Es sei sinnvoll, Gesundheit und Pflege gemeinsam zu denken. „Das Ziel ist, die Menschen bestmöglich zu versorgen“, betonte Königsberger-Ludwig. Ärzte-Vertreter Wolfgang Walentich sieht in der Reform „die große Chance, die Pflege mit der Akutmedizin so zusammenzubringen, dass man die Interaktion nutzen kann.“