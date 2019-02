Gesundheitswesen: Start für die Mammut-Reform

Konzipiert sei die Landesagentur als Anstalt öffentlichen Rechts, erklärt Sozialrechtler Wolfgang Mazal, der gemeinsam mit dem Gesundheitsmanagement-Experten Christian Horak an dem Projekt feilte. Als Leiter wurde Filip Deimel vom Amt der NÖ Landesregierung nominiert.

Die Landesregierung soll die Aufsichtsratsmitglieder bestellen und mit der Anstalt Verträge über die Mittelverwendung abschließen. „Innerhalb der Agentur muss der Vorstand für die Einhaltung der Vereinbarungen gerade stehen“, betont Mazal.

Für den Betrieb im Detail sei der Vorstand aber nicht verantwortlich, dafür sollen Ausgliederungen in Form von mehreren GmbHs vorgenommen werden, die die „Aufträge in den Alltag hinunter umsetzen“. Wichtig war den Verantwortliche bei der Projektpräsentation im Landhaus in St. Pölten zu betonen, dass sich für die rund 27.000 Mitarbeiter „in der operativen Arbeit“ nichts ändern werde.