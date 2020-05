Neues Buskonzept bindet Vororte besser an

Zwei Jahre wurden in die Evaluierung und Planung investiert. Mit 6. Juli startet ein neues Stadtbus-Konzept für Wiener Neustadt und alle Umlandgemeinden. Die insgesamt 51 Regionalbuslinien in der Umgebung werden mit dem Stadtbus-System zusammengeführt und verknüpft. In Zukunft verkehren die Buslinien innerhalb der Stadt im Halbstunden-, in den Vororten im Stundentakt.

Sichtbares Zeichen der Neuaufstellung ist, dass die Linien in Zukunft mit Nummern und nicht mehr mit Buchstaben bezeichnet werden und die Flotte komplett modernisiert wird. Jeder Bus wird über W-Lan sowie Klimatisierung verfügen. Außerdem werden ab 6. Juli auch Ticket-Automaten für das kontaktlose Bezahlen in den Bussen getestet, verrieten Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (beide ÖVP) und VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll am Montag bei der Vorstellung des neuen Konzepts.