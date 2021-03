Neues Buch: „Ich weiß am Anfang nicht, wo die Reise hingeht“

Die Frau steht vor dem Ehebett – mit einem Messer in der Hand – und blickt herab auf ihren schlafenenden Ehemann und überlegt, ihn zu töten. Mit dieser heftigen Szene startet Autor Markus J. Hirsch in sein Werk „Das karge Mädchen“ (Innsalz Verlag), das letzte Buch einer Trilogie.

Am Anfang einer Idee zu einer neuen Geschichte sei oft nur ein Bild wie dieses in seinem Kopf, erzählt der Waldviertler im Interview mit dem KURIER. „Ich weiß am Anfang nicht, wo die Reise hingeht“ erklärt Hirsch.

Liebe zum Schreiben

Der Schriftsteller, der mit seinem Lebensgefährten in Raabs an der Thaya lebt, ist eigentlich Facharzt für Psychiatrie. Am Schreiben war er aber immer schon interessiert. „Ich habe als Kind irrsinnig gerne gelesen, das mache ich bis heute noch.“ In der Oberstufe habe er sich sehr für Lyrik begeistert: „Während alle anderen in der Klasse gestöhnt haben, weil wir einen Dichter im Unterricht durchnehmen, bin ich aufgeblüht.“