Neuer Krimi: Mordalarm um Mostviertler Ski-Kaiserin

Den vergangenen Valentinstag hatte Autor Helmut Scharner gewählt, um den sechsten Teil seiner Mostviertel-Krimi-Serie zu veröffentlichen. Unter dem Titel „Mostviertler Kaiserin“ führt die Handlung dieses Mal in die Mostviertler Skisport- und Modeszene. Waren es zuletzt die Schwarzen Grafen in der Eisenwurzen oder die Mostbarone, die aufgrund mörderischer Vorfälle Bekanntschaft mit Ermittler Major Leopold Brandner machten, so hat Scharner nun die nächsten Mostviertler Attribute in sein Werk verpackt: An einem prächtigen Maitag wird nämlich die „Skikaiserin“ Simone Schnell tot im prächtigen Garten der Schallaburg gefunden.

Neider Der Kriminalist Brandner, übrigens zum zweiten Mal von der jungen Inspektorin Annika Lindner begleitet, rückt am Tatort an. Die Ski-Legende Simone wurde erdrosselt aufgefunden. Tatwerkzeug war ihre eigene Dirndlschürze. Die „Skikaiserin“ hatte nämlich nach der erfolgreichen Sportkarriere mit zwei Freundinnen ein schickes Trachtenmodelabel gegründet. An ihrem Todestag fand gerade noch eine tolle Modeschau im prächtigen Renaissancehof der Schallburg statt. In den Ermittlungen kommt rasch die Konkurrenz in der Modebranche in Verdacht, die schillernde Konkurrentin aus dem Weg geräumt zu haben.

© Schallaburg/Rupert Pessl Die Schallaburg ist einer der Krimi-Schauplätze

Kommissar Brandner deckt aber auch Neider im früheren Skiteam und sogar in der Familie der Toten auf. Der Fall mit dem prominenten Mordopfer ist höchst brisant und spektakuläres Thema in der Öffentlichkeit. Ein zweiter Mord setzt das Ermittlerduo nochmals unter Druck.