Neuer Hoffnungsmarkt heißt Großbritannien

Die Kräne ragen in die Luft, die Baumaschinen rattern: Bürowolkenkratzer, Wohnhäuser und Einkaufszentren schießen in den Himmel. In keiner europäischen Stadt wird so viel gebaut wie in London. Firmen aus Niederösterreich sollen an dem Kuchen mitnaschen können.

Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav ( ÖVP) sondierte Montag und Dienstag mit einer Wirtschaftsdelegation die Lage in der Metropole – in Kooperation mit dem Außenwirtschaftscenter London, der Nö. Wirtschaftsagentur ecoplus und der Wirtschaftskammer.

Denn der Kuchen wird noch größer. " Großbritannien hat Wirtschaftwachstumsraten, auf die wir nur neidvoll schauen können", sagt Österreichs Wirtschaftsdelegierter Georg Karabaczek bei einem Empfang des neuen österreichischen Botschafters Martin Eichtinger. 2,6 Prozent waren es im Jahr 2014.

In Großbritannien besteht für Niederösterreich jedenfalls Potenzial. Mit 480 Millionen Euro ist das Vereinigte Königreich nur an 12. Stelle der Exportstatistik des Landes. "Ich hoffe, dass das nach dieser Reise anders wird", sagt Karabaczek.