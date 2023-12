Neuer Gemeinschaftsgeist belebt das „Alte Kino“

In den 1950er-Jahren, in einer Zeit, in der im Ortsteil Neuda noch Hunderte Beschäftigte im Garn-Industriebetrieb Hitiag arbeiteten, wurde das Kino errichtet. Mit großen Flügeltüren, großzügigem Foyer und dem originalbestuhlten Kinosaal strahlt das Gebäude heute noch viel Charme aus. „Das Objekt hat sicher noch einige Ressourcen“, ist Franz Weingartner, der Obmann des Gollinger Dorferneuerungsvereins überzeugt. Die schrittweise Sanierung und Erneuerung ist ein Hauptziel des Vereins.