Neue Studie in NÖ: Die Lehren aus der Lehre

„Das Ergebnis ist beachtlich“, sagt Thomas Angerer, der die Befragung durchgeführt und ausgewertet hat. 95 Prozent der Lehrlinge gaben an, dass sie mit der Ausbildung in ihrem Betrieb zufrieden sind. 96 Prozent sind mit ihrer Berufswahl zufrieden. 56 Prozent schätzen ihren Lehrberuf als „Green Job“ ein, da das Berufsbild die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt sowie Energie beinhaltet. Zudem sind 87 Prozent davon überzeugt, dass ihr Lehrberuf ein Zukunftsberuf ist.

„Wir müssen jetzt gegensteuern“, macht Ecker bewusst. Und in der neuen Studie liefern die Lehrlinge selbst die besten Argumente, sich für diese Ausbildung zu entscheiden: 69 Prozent begründeten ihre Wahl, eine Lehre zu absolvieren, mit Spaß an praktischer Arbeit. 64 Prozent wollten ihr eigenes Geld verdienen. 40 Prozent orten nach ihrer Ausbildung gute Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten. So sehen sich die Befragten später als Fachkraft in einem Unternehmen, als Meister, in einer leitenden Funktion oder in der Selbstständigkeit.

Elterlicher Rat

Wobei das private Umfeld bei der Wahl des Berufs eine zentrale Rolle spielt. „Hier vertrauen die Lehrlinge auf Informationen aus erster Hand“, schildert Angerer. Der Rat der Eltern steht dabei besonders hoch im Kurs, auch die Lehrstelle selbst findet sich meist über private Kontakte. Soziale Medien sind hingegen nicht ausschlaggebend. „Ein Ergebnis, das uns überrascht hat“, sagt Ecker. Wobei er davon überzeugt ist, dass sich dieser Wert verschieben wird; 46 Prozent der jungen Menschen befassen sich nach ihrem 14. Lebensjahr mit der Entscheidung, eine Lehre zu machen, 26 Prozent sogar schon früher.