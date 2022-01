Neue Postbasis in der Stadtgemeinde Melk entsteht

In der Stadtgemeinde Melk wird eine neue Postbasis gebaut. Sie entsteht auf einem rund 8.500 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet, direkt bei der Autobahnabfahrt und gleich nach dem Kreisverkehr. Aufgrund des steigenden Paketvolumens sei der Ausbau der Kapazitäten notwendig geworden, heißt es. Mit dem Bau der neuen Basis sollen die umliegenden Standorte entlastet werden.

Inbetriebnahme im Herbst 2022

Sowohl die Lage in der Region, als auch die Anbindung an die Infrastruktur führten bei der Post AG zur Entscheidung für Melk. Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2022, geplante Inbetriebnahme dann im Herbst 2022. Insgesamt wird die Post rund 5 Millionen Euro in ihr Vorhaben investieren. Das Gebäude wird in etwa eine Gesamtnutzfläche von 1.700 Quadratmetern haben, über 40 Zusteller und Zustellerinnen werden bis zu 3.000 Pakete pro Tag ausliefern.

Paketvolumen wird weiter steigen

„Der Online-Handel sorgt dafür, dass das Paketvolumen auch in den nächsten Jahren weiterhin stark steigen wird – darauf bereiten wir uns bestmöglich vor und bauen unsere Kapazitäten aus, so wie hier mit einer neuen Postbasis in Melk. Durch die Auslegung auf E-Mobilität, Photovoltaik, einer Wärmepumpe und einem Gründach wird der neue Standort besonders nachhaltig gestaltet werden“, sagt Bernhard Grossauer, Leitung Distribution Ost, Österreichische Post AG.