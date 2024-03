Neue Mitmach-Ausstellung im Mistelbacher MAMUZ: Plötzlich Kelte

Sobald man die gläserne Tür öffnet, hat man Kinderlachen im Ohr. Die kleinen Museumsgäste tauchen gerade in die Welt der keltischen Krieger ein, greifen sich bunte Schilder und probieren ein schweres Kettenhemd . Sie sind ganz bei sich, mitten im Erlebnis. Und fühlen sich tatsächlich wie die gefürchteten Krieger, die von 450 v. Chr. bis Christi Geburt auch in Niederösterreich gelebt haben.

Die neue Kelten-Mitmach-Ausstellung im MAMUZ Mistelbach will genau das: Kindern in fünf Erlebnisbereichen die Welt der keltischen Stämme eröffnen. Dafür wurde mit der „Kapelle“ am Hof des Areals eigens ein Gebäude umgestaltet. Mit der Expertise des Wiener Kindermuseums Zoom wurde eine bunte Welt geschaffen, in der sich Kinder von acht bis zwölf Jahren spielerisch Wissen aneignen können. Und sie können Originalartefakte bestaunen, die für ein Museumserlebnis natürlich nicht fehlen dürfen.