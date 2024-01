Neue Jahresausstellung in Tulln: Wie Daten smart werden

Egal, ob wir mit dem Handy telefonieren, etwas im Internet suchen oder mit einer Kundenkarte einkaufen – überall fallen Daten an. Diesen riesigen Datenberg nennt man „Big Data“. Aktuell sind es rund 120 Zettabyte. Eine Menge, die unvorstellbar ist und ständig mehr wird. 2011 waren es „nur“ 1,8 Zettabyte. Was 200 Milliarden HD-Filmen entspricht, für die es – so man sie ununterbrochen anschauen würde – 47 Millionen Jahre braucht.

Zahlenspielereien, die aber andeuten, was sich in Sachen digitale Daten gerade abspielt. Im Haus der Digitalisierung in Tulln ist man dieser Entwicklung mit der neuen Jahresausstellung „Smart Data & Du“ auf der Spur. Ausstellungskurator Markus Pargfrieder erklärte dazu bei der Eröffnung am Mittwoch, dass uns „Daten im täglichen Leben umgeben. Daten sind das Erdöl des 21. Jahrhunderts. Man muss sie erheben, den Rohstoff sammeln, filtern, sich darum kümmern, wohin transportieren und als Rohstoff einsetzen.“