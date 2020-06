Nervenprobe für Tausende Autofahrer, Donaubrücke und Straßen gesperrt

Mehr Zeit müssen Autofahrer auch im oberen Waldviertel einplanen. Noch bis 17. Juli ist auf der L68 die Ortsdurchfahrt Kirchberg am Walde, Bezirk Gmünd, komplett gesperrt. Fahrzeuge werden über Vitis umgeleitet.Eine dreiwöchige Totalsperre wird ab Montag auch auf der B 30 zwischen Landegg und Eugenia nahe Schrems, Bezirk Gmünd, eingerichtet. Knapp vor Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya, ist die B 36 bis Ende August wegen Bauarbeiten gesperrt. Lkw werden großräumig umgeleitet.Länger wird die Sperre der Ortsdurchfahrt Gradnitz, Bezirk Zwettl, dauern. Die L8235 soll bis 27. September erneuert werden. Örtlich umgeleitet werden die Autos auch auf der B 36 zwischen Brunnenstraße und der Waldrapp-Statue in Waidhofen an der Thaya. Ab 22. Juli soll die Strecke befahrbar sein.

Aktuelle Verkehrsnachrichten