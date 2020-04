Nazi-Schmierereien in Eggenburg: Ermittlungen erfolglos

In der Nacht auf 20. Februar haben Unbekannte Nazi-Symbole und -Parolen auf Wände und Tafeln in Eggenburg im niederösterreichischen Bezirk Horn geschmiert. Das Ermittlungsverfahren wurde mangels "weiterer Ermittlungsansätze" am 26. März abgebrochen. Das ergab eine parlamentarische Anfrage der SPÖ-Abgeordneten Sabine Schatz and die Justizministerin Alma Zadic.

Sieben Mal haben die Unbekannten mit einem Lackspray zugeschlagen - auf Fassaden und Verkehrszeichen. Mehrmals wurden darauf Hakenkreuze und Schriftzüge mit "HEIL HITLER" oder "SIEG HEIL" gesprüht. Videoaufnahmen von den Taten seien keine bekannt, teilte Zadic mit.