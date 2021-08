Nationalratspräsident sammelt für Waisenkinder in Rumänien

Waidhofen/Ybbs. Um das Jugendsozialprojekt des Stifts Melk in Rumänien zu unterstützen, war Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in den vergangenen Tagen in seiner Heimatstadt Waidhofen/Ybbs auf Spendentour unterwegs.

Die Stiftung Saniob des Stiftes Melk unterstützt das Sozialzentrum für Kinder seit Jahrzehnten. Kinder und Jugendliche aus ärmsten Verhältnissen, die oft sehr schwere Schicksale hinter sich haben, finden hier ein Zuhause, erfahren Zuspruch und Geborgenheit. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, ist das Sozialzentrum jedoch auf Spenden angewiesen. Wolfgang Sobotka ist ein langjähriger Unterstützer des Projektes. Auch in diesem Jahr sammelte er mithilfe des Waidhofener Stadtrats Franz Sommer (ÖVP) und zahlreicher Waidhofner Sachspenden, um den Waisenkindern zu helfen.

Transport

Demnächst macht sich der Parlamentschef persönlich mit den Hilfsgütern auf die Reise, um die Sachspenden zu liefern. „Die Stiftung Saniob ist mir eine Herzensangelegenheit. Die Spenden dem Sozialzentrum direkt zu übergeben, lasse ich mir deshalb auf keinen Fall nehmen“, sagte er. Der hilfsbereiten Bevölkerung und seinen Helfern dankte er besonders. So auch dem Koordinator der Aktion Peter Lietz, der den Transportbus zur Verfügung stellte.