Kartenspiele im Notarztstreit: SPÖ-Mann erntet für Rote Karte Fouls

Nachdem die schwarz-blaue Landeskoalition in der Vorwoche der SPÖ-Landesrätin Eva Prischl die „Gelbe Karte“ wegen zu wenig Aktivität in der Neuordnung der Notfallrettung gezeigt hatte, startete der Ybbser Nationalrat Alois Schroll ebenfalls eine Strafaktion. Über Social Media zeigte er den schwarz-blauen Landtagsabgeordneten Silke Dammerer (ÖVP) und Richard Punz (FPÖ) aus dem Bezirk Melk die „Rote Karte“.

Schroll kämpft seit dem vorjährigen Beschluss des NÖ–Gesundheitsplans im Landtag – übrigens mit den Stimmen der SPÖ - vehement gegen die Schließung der Notarztstützpunkte (NEF-Stützpunkte) in Pöggstall und in Ybbs/Donau. ÖVP und FPÖ hatten in der Vorwoche symbolisch nicht nur die Gelbe Karte gegen Prischl gezückt, sondern auch einen Dringlichkeitsantrag im Landtag eingebracht. Prischl solle als zuständige Landesrätin die für April 2027 beschlossene Sperre von 11 Notarztstützpunkten einhalten, forderte eine Mehrheit der Landtagsabgeordneten per Abstimmung erneut. Konter mit Roter Karte Schroll nutzte den Steilpass zum Konter und schoss gegen die beiden schwarz-blauen Melker Mandatare. An die 50.000 sahen das Posting bisher und etliche Dutzend Facebook-Nutzer kommentierten es. Der kämpferische Schroll bekommt dabei nicht nur Nettes zu lesen und muss so manch wirklich ausschlusswürdiges Foul einstecken.