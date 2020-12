Narkosefehler in Kinderwunschklinik: Neuer Prozess vor Schöffengericht

Für drei Frauen war es der Herzenswunsch, ein Kind zu bekommen. Eine überlebte den dafür notwendigen Eingriff nicht, zwei andere fielen in ein lebensbedrohliches Koma. Wegen eines fatalen Behandlungsfehlers in der Kinderwunschklinik in Baden (NÖ) musste sich am heutigen Mittwoch ein erfahrener Anästhesist wegen grob fahrlässiger Tötung und grob fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Dem Mediziner drohen im Falle eines Schuldspruches bis zu fünf Jahre Haft.

Laut Anklageschrift hat sich der Anästhesist mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung einen tödlichen Fehler geleistet.

"Kann ihnen nicht glauben"

Der heutige Prozessstart war allerdings nur ein kurzes Intermezzo. Denn der Einzelrichter, der den Prozess leiten sollte, fällte ein Unzutändigkeitsurteil. Nach Ansicht des Einzelrichters solle der Beschuldigte wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang vor einem Schöffengericht angeklagt werden. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

"Die Behauptung, dass sie nicht wussten, dass man ein angebrochenes Propofol-Fläschchen nicht verwenden darf, kann ich Ihnen nicht glauben", sagte der Richter zum Mediziner.