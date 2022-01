Nächtlicher Anschlag mit Böller auf Parteibüro der ÖVP Schwechat

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachten unbekannte Täter gegen halb zwei Uhr früh einen kräftigen Böller im Eingangsbereich zum Parteilokal der ÖVP Schwechat in der Himbergerstraße zur Explosion. "Verletzt wurde zum Glück niemand, aber es entstand erheblicher Sachschaden. Nach den Tätern wird bereits gefahndet - denn das geht dann doch zu weit, ist inakzeptabel und muss verfolgt werden", schreibt Parteiobmann Anton Imre in einer ersten Reaktion auf Facebook.

Zu den möglichen Hintergründen der Tat wolle er sich derzeit nicht äußern, sagt Imre auf KURIER-Nachfrage. "Da tappen wir noch im Dunkeln."