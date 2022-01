Drogen, Waffen und Munition bei Hausdurchsuchung in NÖ entdeckt

Beamte der Kriminaldienstgruppe Baden hatten am Samstag an der Wohnadresse des Verdächtigen in einem vor dem Haus abgestellten Baucontainer 1,66 Kilo Cannabiskraut, 78 Cannabispflanzen und zehn Stecklinge, rund 2.000 Euro Bargeld und diverses Suchtmittelzubehör entdeckt. Neben dem 47-Jährigen wurde auch der Abnehmer der Drogen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.