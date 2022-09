Nach Schreckschuss: Verdächtiger 17-Jähriger wurde in Tulln gefasst

In Tulln ist ein 17-Jähriger nach einem versuchten Tankstellen-Einbruchsdiebstahl festgenommen worden. Ein Polizist hatte zuvor nach Angaben der Exekutive vom Donnerstag einen Schreckschuss abgegeben. Der geständige Jugendliche wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Bei dem Vorfall in der Nacht auf Sonntag hatte der Teenager 1,68 Promille.

Der Jugendliche aus dem Bezirk Tulln soll zunächst vergeblich versucht haben, die Schiebetür im Eingangsbereich der Tankstelle aufzudrücken. Als eine Angestellte den Shop betrat, soll der Beschuldigte durch die verschlossene Tür Alkohol verlangt und die Frau mit dem Umbringen bedroht haben. Weiters soll der 17-Jährige angekündigt haben, die Tankstelle anzuzünden.

Die Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Polizei. Bei deren Eintreffen flüchtete der Niederösterreicher zu Fuß, ehe ihn ein Beamter stoppte. Dann riss sich der 17-Jährige aber los und rannte weiter. Nach vorheriger Ankündigung gab daraufhin ein Polizist aus der Dienstwaffe einen Schreckschuss in das Erdreich ab. „Dabei wurden weder Personen gefährdet noch Sachen beschädigt“, hieß es in einer Aussendung der Exekutive. Der Jugendliche flüchtete zunächst erneut weiter, wurde später aber von den Beamten eingeholt und fixiert.