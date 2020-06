Nach "Rattenfänger-Affäre" wird umgekrempelt

Keine Frage: Einige der lange amtierenden Gemeinderäte der ÖVP in Niederhollabrunn, Bezirk Korneuburg, haben polarisiert. Das weiß auch Bürgermeister Leopold Wimmer. Und genau deshalb wurden nun massive personelle Veränderungen vorgenommen. Vizebürgermeister Ferdinand Wolf, zwei geschäftsführende Gemeinderäte und auch der Parteiobmann hören auf. Auch andere, langjährige Mandatare stellen sich nicht mehr der Wahl.

Dafür gibt es an der Spitze der Partei seit der Vorwoche mit Jürgen Duffek einen engagierten Partei-Manager. Der hauptberufliche Religionspädagoge kann im Bedarfsfall so manchen Mandatar "ins Gebet" nehmen. Fix ist auch: Die Finanzhoheit wandert vom Gemeindesekretär zurück in die Politik. Mit Philipp Riesenkampf, einem Controller aus der Privatwirtschaft, hätte man auch schon den geeigneten Experten für Geldfragen.

"Wir bringen die Gemeinde wieder in ruhiges Fahrwasser, werden die begonnen Projekte finalisieren und Schulden abbauen", ist Wimmer positiv gestimmt.

Dabei wurde in der ÖVP-Mehrheitsgemeinde (11 von 19 Mandaten) in jüngster Vergangenheit mehr als genug heftig diskutiert. Der Ort kam öfters in die Schlagzeilen. Zuletzt 2013 mit der "Rattenfänger-Affäre".