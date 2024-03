Nach langen Debatten: Sitzungssaal in St. Pölten wird saniert

Niederösterreichs Landtag hat am Donnerstag die Sanierung des Sitzungssaals in St. Pölten beschlossen. Für das Projekt sprachen sich die Abgeordneten von ÖVP, FPÖ, Grünen und NEOS aus. Die Kosten betragen rund elf Millionen Euro, die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Zuvor war in Aktuellen Stunden über Sicherheit und Spitäler debattiert worden.