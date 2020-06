Nach KURIER-Bericht: Behörden prüfen Waldschule

Die KURIER-Berichterstattung über die Zustände in der Waldschule rief zudem die Volksanwaltschaft auf den Plan. Diese ist seit Kurzem für die Kontrolle aller Einrichtungen zuständig, in denen es zu Freiheitsentzug kommen kann. Dazu zählen beispielsweise Pflegeheime, psychiatrische Anstalten und Einrichtungen der Behindertenhilfe. „Wir haben die zuständige Kommission ersucht, einen Ad-hoc-Besuch in der Waldschule zu machen“, erklärt man seitens der Volksanwaltschaft. In einigen Tagen wird die zuständige Kommission 6 die Sonderschule eingehend prüfen.

Abseits aller Anschuldigungen fordern Erziehungsexperten seit Langem die Schließung von Institutionen wie der Waldschule. Erziehungswissenschafter Volker Schönwiese spricht von Isolation von Schwerstbehinderten, die den Menschenrechten widerspreche.