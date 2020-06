„Dann kommt die medizinische Keule“

Auch in der Sonderschule des Landes Niederösterreich ist es still. Kein Kind ist zu sehen. „Sonst geht es hier lebhafter zu, aber unsere Kinder sind alle beim Aschenkreuzfest im Festsaal“, sagt Schuldirektorin Astrid Leeb. 107 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren mit schwersten geistigen und körperlichen Behinderungen werden hier unterrichtet. „Ziel ist es, jeden einzelnen an den höchstmöglichen Grad eines selbstbestimmten Lebens heranzuführen“, erklärt Hans Zuba, Direktor des an die Sonderschule angeschlossenen Internats. Was das heißt? „Manche Kinder können sich nicht artikulieren. Ein Ziel ist es dann, dass sie anderen klar ein ,Ja‘ oder ,Nein‘ zu verstehen geben können.“

Ein Rundgang durch die vermeintlich menschenleere Schule zeigt Klassen, die auf die Bedürfnisse der mehrfach behinderten Kinder zugeschnitten sind. Sogar über ein beheiztes Hallenbad für Unterwassertherapien verfügt die Waldschule.