Nach Insolvenz betreibt Gemeinde das Schlosshotel Zeillern selbst

So rasch wie möglich soll im Mostviertler Musikschloss Zeillern der Schock überwunden werden: Nachdem die Betreibergesellschaft des renovierten und erweiterten Seminarhotels und des Restaurants im April in die Insolvenz rutschte, wurde nun eine neue Schloss-Gesellschaft gegründet und mit Andreas Plappert in der Geschäftsführung ein erfahrener Gastro-Mann installiert. Knapp eineinhalb Jahre nach der Eröffnung mussten, wie berichtet, die neuen Betreiber des Schlosshotels mit 60 Zimmern auch schon ein Sanierungsverfahren mit Verbindlichkeiten von über 700.000 Euro anmelden. Etliche Veranstaltungen, Seminare und selbst die Muttertagsfeier fielen der Pleite schon zum Opfer. "Als in Gesprächen mit dem Masseverwalter klar war, dass es mit der alten Gesellschaft nicht weitergeht, haben wir rasch gehandelt und zum Glück mit Andreas Plappert einen Fachmann an Land ziehen können“, sagt Zeillerns Bürgermeister Friedrich Pallinger (ÖVP).

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Um Zeit zu sparen, habe die Gemeinde als Schlosseigentümer die neue Betriebs-GmbH übernommen und versuche nun, im Interesse der Gäste so rasch als möglich den vollwertigen Betrieb wieder aufzunehmen. Das Schloss soll als regionales Aushängeschild wieder flott gemacht werden, vor allem weil im benachbarten Mauer die diesjährige Landesausstellung über die Bühne gehe.

Kraftakt Dass die Aktion ein Kraftakt sei, ist Pallinger bewusst, aber mit der Expertise innerhalb des Gemeinderats sei das zu schaffen. Vor allem Gemeinderat Philipp Baumgartner habe mit viel Know-how zur Lösungsfindung beigetragen, so der Ortschef.

Insgesamt über acht Millionen Euro wurden in die Sanierung und Modernisierung des historischen Prachtbaus investiert. Es wurde zum musischen Zentrum für den Blasmusikverband, die Chöre oder Volkstänzer aus ganz NÖ befördert. Neben dem Land NÖ hat auch die Gemeinde Zeillern millionenschwer investiert. Sie finanzierte das neue Restaurant und die Hotelzimmer. Froh ist man in Zeillern, dass der neue Geschäftsführer Plappert möglichst viele Mitarbeiter von der bisherigen Belegschaft übernehmen will. 29 Dienstnehmer, die einem Vollzeitäquivalent von 20 Beschäftigen entsprechen, waren zuletzt im Schloss tätig.

Plappert war langjähriger Chef des Schlossrestaurants in Waidhofen/Ybbs und leitete zuletzt das Hotel Exel in Amstetten. Dort ist er derzeit noch als Konsulent tätig. Das Schloss sei ein attraktives touristisches Angebot, ist er überzeugt. Vorrangig sei nun, den Betrieb wieder rasch aus dem unsicheren Fahrwasser zu bringen.