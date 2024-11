NÖ: Punktlandung bei Umbau des Musikschlosses Zeillern

"Forte“ heißt es in der Musiksprache, wenn am Notenblatt Tempo und Rasanz gefragt sind. Genau so gestaltet sich auch der Neustart des Musikschlosses Zeillern nach dem Generalumbau. Am Donnerstagabend übergaben die Zeillerner Gemeinderepräsentanten nach der ersten Etappe des Millionenumbaus ihr modernisiertes Schloss dem neuen Pächter Tibor Horvarth im Rahmen einer Feier.

An diesem Samstag und Sonntag wird der umgebaute Schlosstrakt im Rahmen des traditionellen Adventmarkts bei freiem Eintritt präsentiert.