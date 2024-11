NÖ: Im Musikschloss startet nach dem Umbau eine neue Ära

Mit einer Gesamtinvestition von 8,5 Millionen Euro wird der herrschaftliche Bau, in dem sich über Jahrzehnte das niederösterreichsche Blasmusikzentrum etabliert hat, zu einem musischen Bildungszentrum. Mit dem 25.000 Mitglieder zählenden Blasmusikverband als Zugpferd werden auch die Chorszene in NÖ, der Jazz, Folk und die Volksmusik oder die Volkstänzer die neuen Seminarräume und vor allem auch den neuen Veranstaltungssaal mit 400 Plätzen für Abschlusskonzerte oder individuelle Events nutzen. Ein Saal stand den Musikern, die das Schloss seit 1988 nutzten, bislang nie zur Verfügung. Er soll dann in der ersten Jahreshälfte 2025 zur Verfügung stehen.