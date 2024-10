Als würde Augustin Frühwald in eine Schatztruhe greifen. Mit Bedacht holt er zitronengelbe, fast faustgroße Birnen aus der Lagerbox. Die Kiefersämling-Birne ist eine Rarität. Sie ist auch Bote für das Ende der Obsterntesaison. Aus der hocharomatischen Frucht brennt der "Mostbaron“ Frühwald in den frühen Winterwochen am Bio-Bergbauernhof "Hechal“ in Reinsberg (Bezirk Scheibbs) einen speziellen Schnaps.

Weil Frühwald in der bekannten Mostviertler Produzentenrunde der Mostbarone das Amt des Primus innehat, stehen seine Familie, sein Hof und natürlich seine Produkte besonders im Blickpunkt. Zu all diesen Punkten können Augustin und seine Frau Daniela mit den drei Kindern und den am Hof lebenden Eltern Besonderheiten erzählen.