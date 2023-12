Mutter starb am Heiligen Abend: Hilfsaktion für Tochter (15)

Auto stürzte in Bach

Der Unfall ereignete sich am 24. Dezember am Vormittag: Die Lenkerin war mit ihrem Wagen aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und im Bachbett des Stempfelbachs gelandet. Dort blieb das Auto auf dem Dach liegen. Obwohl die Einsatzkräfte kurz nach der Alarmierung am Unfallort eintrafen verstarb die 36-Jährige noch am Unglücksort.

Die Frau war aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und beim Roten Kreuz engagiert. Sie hinterlässt eine 15-jährige Tochter. Für sie hat die Freiwillige Feuerwehr nun ein Spendenkonto eröffnet.

Kontoinhaber: Feuerwehr Untersiebenbrunn, Kontonummer: AT74 3209 2000 0080 2033; Kennwort bzw. Überweisungszweck: „Nächstenliebe“.