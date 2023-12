Katze stieß Friedenslicht um: Brand mit hohem Schaden

Eine von einer Katze umgestoßene Holzlaterne mit einer Friedenslichtkerze dürfte laut Polizei einen Brand am Dienstag in einem Mehrparteienhaus in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) verursacht haben. Neun Wohnungen wurden durch die Flammen beschädigt, drei weitere schwer, teilte die Exekutive am Mittwoch mit. Der Schaden werde auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Laterne war im Garten einer Wohnung aufgestellt gewesen.

Als die Einsatzkräfte kurz nach 4 Uhr alarmiert wurden, stand ein Teil des Mehrparteienhauses bereits in Vollbrand. Die Bewohner wurden evakuiert. Vier Feuerwehren mit 86 Mitgliedern und 15 Fahrzeugen waren bis etwa 8 Uhr mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Für das Gebäude wurde ein Betretungsverbot verfügt.

