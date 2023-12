Knapp 200 Kilo illegale Pyrotechnik in NÖ gefunden

Polizisten aus Laa an der Thaya haben am Dienstag gegen 19.55 Uhr, einen Pkw am Grenzübergang Laa an der Thaya kontrolliert. Dabei wurde eine erhebliche Anzahl an pyrotechnischen Gegenständen auf der Rückbank gefunden. Bei einer freiwilligen Nachschau konnten die Beamten etwa 198 kg illegale pyrotechnische Gegenstände vorläufig sicherstellen.

Die Gegenstände wiesen zum größten Teil gefälschte CE-Kennzeichnungen auf. Weiters wiesen diese die Kategorie "F3" auf oder hatten keine Beschreibung in deutscher Sprache. Die vier Insassen - Slowaken im Alter 18, 21, 26 und 42 Jahren - wurden gemäß dem Pyrotechnikgesetz an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt und von jedem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.