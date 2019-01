Mutter erstochen: Neunjähriger brachte Geschwister in Sicherheit

Kriminalisten zeigen sich über jene Bluttat schockiert, die sich Dienstagnachmittag in Greinsfurth im Bezirk Amstetten abgespielt hat. Wie berichtet, soll ein 37-Jähriger mit einem Küchenmesser 38-mal auf seine Frau eingestochen haben, trotz rascher Erstversorgung konnten Ärzte das Leben der 40-Jährigen nicht mehr retten. Als Held in dieser furchtbaren Tragödie entpuppt sich nun der neunjährige Sohn der vierfachen Mutter, der möglicherweise noch Schlimmeres verhindern konnte. Denn als Senol D. in der Wohnung wie von Sinnen auf seine Ehefrau eingestochen haben soll, nahm der Bub seine beiden Geschwister (ein und drei Jahre alt), lief mit ihnen in den Keller und brachte sie in Sicherheit.