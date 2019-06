„Mutige Amstettener“ gegen Ibiza-FPÖ

Der unerwartete Ausschluss von fünf Amstettener Stadt- und Gemeinderäten aus der FPÖ ist wegen „Gefahr in Verzug“ durchgezogen worden. So versucht der Landesparteisekretär der FPÖ Niederösterreich, Michael Schnedlitz, den ungewöhnlichen Rausschmiss der fast kompletten Gemeinderatsfraktion aus der Partei zu erklären. Von den gefeuerten aufmüpfigen Amstettenern hat indessen Gemeinderat Manuel Ingerl auf Facebook die Kandidatur mit der eigenen Liste „MANI – Mutige Amstettener Nachtaktiv in Ibiza“ bei den nächstjährigen Gemeinderatswahlen angekündigt.

„Wenn der komplette aus allen Bezirken Niederösterreichs besetzte Landesvorstand einstimmig für den Ausschluss stimmt, ist das eine gravierende Sache“, erklärt Schnedlitz. Wie berichtet, waren die langjährige Stadträtin Brigitte Kashofer und Stadtrat Bruno Weber, sowie drei Gemeinderäte kurzerhand aus der FPÖ geschmissen worden. Gemeinderat und Parteiobmann Gernot Huber ist schon im Vorjahr ausgeschlossen worden.