Nach Misstönen: Was der neue Musikschulplan für NÖ bringt

Sie bringen Niederösterreich zum Klingen. Rund 60.000 Schülerinnen und Schüler werden an den Musikschulen im größten Bundesland von etwa 2.200 Lehrenden betreut. In mehr als 500 der 573 Gemeinden wird gemeinsam musiziert.

Kritik der Grünen

Doch zum Jahreswechsel gab es einige Misstöne rund um das neue Musikschulgesetz und -dienstrecht, das 2025 in Kraft treten soll. Vor allem Landtagsabgeordneter Georg Ecker von den Grünen übte heftige Kritik an den Plänen. Er beklagte die in NÖ vergleichsweise niedrigen Verdienste in diesem Bereich, zudem drohe eine leichtere Kündigungsmöglichkeit, so Ecker.