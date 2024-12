In der Dorfgemeinschaft am östlichen Ufer des Wienerwaldsees in Purkersdorf leben teils multipel behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zusammen. Vor zwei Jahren wurde der Gablitzer Musikproduzent Georg Ragyoczy auf Anregung einer Betreuerin aktiv und richtete mit Geld- und Sachspenden einiger Musiker einen Musikraum ein. Andy Baum etwa stellte eine komplette Tonanlage zur Verfügung und Ragyoczy selbst spendete Geld und einige Instrumente. Und der Raum wurde auch gerne und genützt, um dort gemeinsam oder alleine Musik zu mache. Bis zum Hochwasser im September, denn damals wurde der Raum überflutet und die gesamte Einrichtung zerstört.

Ragyoczy machte sich vor Ort ein Bild und war über die Schäden entsetzt. Und er versprach, sich um eine Neueinrichtung zu kümmern, sobald der Raum saniert sei.