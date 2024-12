"Aktion Lebensraum Wald" bietet Chance auf ein besseres Leben

Wer am Forstprojekt Stockerau teilnimmt, der arbeitet acht Monate lang wie in einem herkömmlichen Betrieb. Geleistet werden bezahlte Arbeiten im Forst- und Gartenbereich, wobei letzterer mittlerweile überwiegt. „Wir können in der Grünraumpflege fast ganzjährig durcharbeiten“, sagt Schachinger. 40 bis 45 Teilnehmer werden der Initiative pro Jahr zugeteilt. Seit heuer sind auch Frauen dabei – was sich bereits im Frühjahr als richtiger Schritt erwies. „Eine Teilnehmerin konnten wir direkt an die Stadtgemeinde Stockerau vermitteln, eine Erfolgsgeschichte“, freut sich Schachinger.