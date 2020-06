Musik und Essen verbinden Kulturen

Orchester „Ich habe schon in der Mongolei in der Oper gespielt“, erzählt Dagvasuren. „Und Österreich ist ja berühmt für seine Musik.“ Durch die Vermittlung ihrer österreichischen Freundin ist die Mongolin nun Teil des Wiener Neustädter Orchesters. Die Mongolin ist seit 2004 in Österreich. Aktuell hat sie den rechtlichen Status einer „subsidiär Schutzberechtigten“. Was soviel heißt wie: Wenn sich die Zustände in ihrem Land verbessern, muss sie wieder zurück. Doch in der Zwischenzeit darf sie in Österreich bleiben – und hier auch arbeiten. Sie lebt mit ihren beiden Kindern in Wiener Neustadt. „In meiner Heimat ging es mir nicht gut. Mein Mann ist früh gestorben“, erzählt sie. Lange Zeit habe sie Depressionen gehabt und als alleinstehende Frau in der Mongolei war sie schutzlos. „Ich musste weg.“ In Österreich hat sie das Lachen wieder gelernt. Und sie lacht wieder viel und laut. Und sie macht Gedanken über die Kultur ihrer Wahlheimat. „Warum bringt hier der Osterhase die Eier?“ Eine Frage, die auch Gertrude Schrammel nicht beantworten kann.