Balga will „Teenager träumen lassen“ und auch die satirischen und sozialkritischen Aspekte revoltierender und am Schulhof balzender Jugendlicher zeigen. Aber auch in Großeltern soll die Produktion Gefühle wecken. Doch die Garanten für einen Kassenschlager sind sicher die Hits aus „Grease“, die seit der berühmten Verfilmung mit John Travolta und Olivia Newton John zur Musikgeschichte gehören, sind Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) und Balga überzeugt. „You’re The One That I Want, Summer Nights oder Hopelessly Devoted To You kennt jeder“, sind sie überzeugt. Über 10.000 Besucher seien vorerst einmal eingeplant, so Heigl.