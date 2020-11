Mütter gegen "Dauer-Lockdown" in Kindergärten

Nein, kleinreden wolle sie das Virus nicht, „das ist ein ernst zu nehmendes Gesundheitsrisiko, aber man muss Nutzen und Schaden der Maßnahmen einfach abwägen“, sagt Martina Wallner. Was die zweifache Mutter (vier und sechs Jahre) aus Baden meint, ist die Situation in den Kindergärten. Denn der eingeschränkte Betrieb, der derzeit dort herrscht, gilt in Baden schon seit 29. Oktober und es sei zu befürchten, dass es so weitergeht. Nicht einzusehen, meint Wallner.

„Kinder im Kindergartenalter machen lediglich 1,5 Prozent der Gesamtinfizierten in Österreich aus“, zitiert Wallner aus einer Studie. Und weiter unter Berufung auf eine Untersuchung an deutschen Kindergärten: „Da wird ganz klar gesagt, dass Kinder in diesem Alter nicht die Infektionstreiber sind“. Für Wallner Gründe genug, ihren Ruf nach mehr Normalität im Kindergarten laut zu machen: Sie hat eine Online-Petition gestartet, knapp 700 Unterstützer hat sie schon.

Ginge es nur um den derzeitigen Lockdown und die drei Wochen, wäre das verkraftbar, aber bei Schulen und Kindergärten gelten unterschiedliche Regeln.