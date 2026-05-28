Fragwürdiger Doktortitel? Das sagt Ex-SPÖ-Stadtchef zu Vorwürfen

Zehn Jahre lang war Bernhard Müller (52) SPÖ-Bürgermeister der Stadt Wiener Neustadt. Seit seinem Abgang 2015 ist es um den Generalsekretär des Instituts für Städteforschung „Urban Forum“ in der Öffentlichkeit still geworden. Das hat ein Bericht des Onlineportals exxtra24 dieser Tage geändert. Darin geht es laut dem Medium um einen „fragwürdigen Doktortitel“ des Altbürgermeisters.

Titelhandel? Den „Doctor of Science“ erhielt Müller von der polnischen „Collegium Humanum - Warsaw Management University“. Wie das Portal berichtet, steht die Uni nach Angaben des Plagiatsprüfers Stefan Weber wegen laufender Ermittlungen zu „Titelhandel und akademischen Unregelmäßigkeiten“ unter staatlicher Zwangsverwaltung in Polen. Die Dissertation von Müller sei nach Recherchen Webers unauffindbar, so das Portal. Auf Anfrage des KURIER hat Müllers Anwalt, Wolfgang Schöberl, auf den kritischen Bericht reagiert. Sein Mandant, Bernhard Müller, habe das vom Studienzentrum Hohe Warte vermittelte Doktoratsstudium für „International Management“ an der Warsaw Management University absolviert, eine Dissertation verfasst und diese verteidigt. Dadurch habe er im Jahr 2023 den Titel Doctor of Science erworben, wobei die Dissertation auch in Buchform veröffentlicht worden ist, so Schöberl.

Müller habe mehrere akademische Titel. Vor Aufnahme des Studiums sei Müller die Bescheinigung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria vorgelegt worden, wonach dieses Doktoratsstudium gemäß § 27 Abs 6 des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes in das Verzeichnis der gemeldeten ausländischen Bildungseinrichtungen und Studien eingetragen ist, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme des Rechtsanwaltes. „Mein Mandant ist daher berechtigt, diesen Titel zu führen, wozu ich aber auch festhalte, dass mein Mandant über mehrere akademische Titel verfügt und sich sehr stark in einem internationalen Umfeld bewegt, wo es bekanntlich nicht üblich ist, akademische Titel stets zu verwenden“, erklärt Wolfgang Schöberl.