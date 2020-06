Zweikampf um Bürgermeisteramt

Obwohl die Fraktion bei der Wahl 2010 mit 24,52 Prozent nur halb so viele Stimmen wie die SPÖ ergatterte, malt sich Schneeberger ernsthafte Chancen auf den Sessel des Stadtchefs aus. Er spekuliert nicht nur mit dem Bonus des Landespolitikers, sondern ortet ein großes Maß an Unzufriedenheit der Bürger. Die massiven Einsparungen der vergangenen Jahre haben ihre Spuren hinterlassen, meint Schneeberger. "Es ist so viel schief gelaufen. Der Stadt fehlt es an Visionen. Es sind viele Menschen an mich heran getreten, dass ich doch in Wiener Neustadt etwas verändern solle. Das werde ich nun versuchen zu tun", so der Herausforderer. Besonders in der Frage der Integration sei die Rathaus-Mehrheit gescheitert, meint der Klubobmann. "Wir laufen Gefahr eigene Türkenbezirke zu bekommen und das Integration ein Fremdwort ist. Wenn es wirklich so ist wie man mir erzählt, dass in den Gemeindebauten der Wiener Neustädter schon der Fremde ist, dann ist das alarmierend", sagt Schneeberger, der in der Frage den eingeschlagenen Weg von Sebastian Kurz beschreiten möchte.

Schneebergers Gegenüber sieht die Kampfansagen des Herausforderers gelassen. "Wir haben vom Institut SORA gerade eine sehr große Umfrage mit einer hohen Stichprobe machen lassen – 800 befragte Menschen. Da wurde uns ausgewiesen, dass wir derzeit bei 52 Prozent Stimmanteil liegen, bei einer Schwankungsbreite von vier Prozent", so Müller. Dieses wie er meint "hervorragende Ergebnis" nehme die SPÖ demütig zur Kenntnis.

Man ruhe sich aber keineswegs darauf aus. Was die überraschende Kandidatur Schneebergers anbelangt, glaubt Müller, dass die ÖVP den "schwächeren Kandidaten" ins Rennen schickt. " Christian Stocker hat bei allen Wahlen in Wiener Neustadt besser abgeschnitten als Klaus Schneeberger. Aber uns soll das Recht sein", erklärt Müller.