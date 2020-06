Machtwechsel nach 70 Jahren SPÖ-Regentschaft

Die vergangenen 70 Jahre stellte die SPÖ in Wiener Neustadt den Bürgermeister. Diese Ära ist nach dem Verlust der Absoluten bei der Gemeinderatswahl (minus 8,12 Prozent) zu Ende. Damit wird eine der bisher bedeutenden SPÖ-Hochburgen Niederösterreichs von einem ÖVP-Bürgermeister regiert. Und der heißt Klaus Schneeberger, zugleich schwarzer Klubobmann im NÖ-Landtag und damit engster Vertrauter des mächtigen NÖ-Landeshauptmannes Erwin Pröll.

ÖVP und FPÖ konnten sich am Sonntag auf eine Zusammenarbeit im Gemeinderat einigen. Mit den Grünen sowie den Listen „Soziales-WN“ und „WIR“ sei die Zustimmung zum Gesamtbudget vereinbart worden. „Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass Wiener Neustadt ab Freitag (konstituierende Sitzung, Anm.) von allen bisherigen Oppositionsparteien bunt regiert wird“, verkündete Schneeberger. Die bisher regierenden SPÖ-Politiker müssen auf die Oppositionsbank. Und noch etwas ist in Wiener Neustadt neu: Die Einigung ist keine Koalition. Es bestehen lediglich Vereinbarungen zwischen den einzelnen Fraktionen. „Wir verzichten auf eine Koalition, weil sich in den nächsten fünf Jahren jede Fraktion in einem freien Spiel der Kräfte im Gemeinderat einbringen können soll“, sagt der künftige Bürgermeister.

Schneeberger war 14 Jahre, nachdem er der Stadt als Vizebürgermeister den Rücken gekehrt hatte, bei der Gemeinderatswahl angetreten. Er propagierte einen „Neustart für Neustadt“. Für eine Stadtregierung mit Grünen, „Soziales-WN“ und „WIR“ fehlte ihm noch die Zustimmung der FPÖ, die mit fünf Mandaten das Zünglein an der Waage war.