Motorradlenker starb nach Frontalkollision im Bezirk Wr. Neustadt

Ein Motorradlenker ist am Wochenende nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt-Land gestorben. Der 59-Jährige kollidierte bei einem Überholmanöver Samstagnachmittag in Matzendorf-Hölles mit dem entgegenkommenden Auto einer 33-Jährigen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.