Motorradlenker bei Kollision mit Auto in NÖ schwer verletzt

Ein 28-jähriger Motorradlenker ist am Dienstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Pkw in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) schwer verletzt worden. Der Einheimische war Polizeiangaben zufolge mit seinem Bike während eines Überholmanövers mit dem entgegenkommenden Auto einer 62-Jährigen zusammengestoßen.

Der Zweiradfahrer wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert. Auch die Lenkerin des Wagens wurde verletzt und wie der 28-Jährige in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Das Motorrad ging nach dem Unfall in Flammen auf und brannte aus.