Mostviertler Rekordluster erhellt Moschee

Pracht und Eleganz verstrahlt der zwölf Meter hohe Luster. Wer in die Nähe des zehn Tonnen schweren Kunstwerks in der Halle der Firma Kny Design in Ramingdorf (Bezirk Amstetten) kommt, spürt die Wärme der 1200 Halogenlampen mit 57.600 Watt in dem Leuchtkörper. Schon in den nächsten Wochen wird das vergoldete Meisterwerk fein säuberlich zerlegt und in Containern per Bahn und Schiff in das Sultanat Oman geliefert.

"Für uns ein Beweis der Wertschätzung unseres Handwerks und unserer Innovationskraft", sagt Firmenchef Harald Kny. 79.000 Kristalle und eine ausgefeilte Reflektorentechnik werden in der Leuchtskulptur die neue Sultan-Qaboos-Moschee in Nizwa erstrahlen lassen. Der Luster ist einer der drei größten weltweit. Das 750.000 Euro schwere Objekt ist aber nicht das einzige, das Kny im Oman verwirklicht hat. Als das neue Opernhaus in der Hauptstadt Muscat eröffnet wurde, war Harald Kny Ehrengast, weil seine Lampen zum Gesang von Placido Domingo strahlten.

Kny Design ist mit 50 Mitarbeitern (sechs Mio. Euro Umsatz) auf innovative Licht-, Glas- oder Metallgestaltungen von Hotels, Casinos, Kongresshäuser oder Moscheen spezialisiert. Arabien, Russland, China, Indien aber auch Deutschland sind Hauptexportländer. Kny-Lampen erhellen unter anderem auch den Kreml.