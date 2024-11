Mostviertler leitet nun das Gärtner-Bildungszentrum in Langenlois

Prächtig blühende Schaugärten, reich bestückte Gemüsebeete im Freien und in Gewächshäusern, Teiche und fein angelegte parkähnliche Übungsanlagen rund um den Schulkomplex. Die Gartenbauschule Langenlois wirkt wie eine kleine Stadt in der Stadt. Das grüne Ausbildungszentrum, das als Landwirtschaftliche Fachschule und als Berufsschule des Landes NÖ geführt wird, hat mit Andreas Kovac einen neuen Chef bekommen.

Der 52-Jährige aus Viehdorf im Mostviertel stammende Schulmanager löste den in Pension gehenden Franz Fuger ab. Gemeinsam durfte sich das Duo vor Kurzem noch über einen großen internationalen Erfolg für die Schule freuen. Holte doch Absolvent Manuel Bender bei der Berufe-WM WorldSkills in Frankreich den Floristik-Weltmeistertitel. „Das ist ein wirklich toller Erfolg für den Teilnehmer, aber auch für unsere Schule“, sagt Kovac.

Die Gärtnerbranche mit all ihren Facetten bis hin zur Gestaltung von Grünflächen- und Gartenanlagen ist eine dynamische und gefragte Sparte. „Wir haben laufend die Anfrage: ‚Bitte schickt uns Absolventen‘“, berichtet Kovac.

Man habe einen erfahrenen Praktiker mit Führungsqualität an die Spitze des grünen Bildungszentrums, das auch internationales Renommee verfüge, geholt, begrüßte die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) Kovac.

Fachlich will der von der Mostviertler Birnbaumkultur geprägte Pädagoge die klimabezogene Gärtnerei oder auch die Agroforstwirtschaft, etwa mit dem Streuobstbau, im komplexen Lehrplan besser hervorstreichen. „Kühlende Hausfassaden oder das Schwammstadtprinzip werden bei uns ohnehin schon unterrichtet, das wollen wir in den Blickpunkt stellen“, kündigt der Direktor an.