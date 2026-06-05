Mostviertler Ayran beim Türkenbrunnen am Sonntagberg
Mit einer kulinarischen Steilvorlage hoben die Vier-Hauben-Köchin Theresia Palmetzhofer und Sommelière des Jahres, Helena Jordan, vergangenes Wochenende die „Mostviertler Feldversuche“ am Sonntagberg in die nächste Sphäre. Das touristische Gourmet-Format (www.feldversuche.at), bei dem sich Spitzenköche der Region gemeinsam experimentell austoben, macht bis in den Herbst mit kleineren Kochspektakeln einzelner Top-Köche einem noch breiteren Publikum Gusto.
Als Pionierin der Feldversuche kocht Palmetzhofer („Palme“, Neuhofen/Ybbs) am liebsten draußen und veredelt mutig regionale Grundprodukte. Den 70 Gästen bei der Basilika am Sonntagberg lieferten die Köchin und Jordan (Café Capra, St. Valentin) viele Überraschungen. Während eines Spaziergangs mit herrlicher Weitsicht wurde getrunken und geschmaust.
Dazu gab„s Fakten und Legenden zum Wallfahrtsberg. Da passte es beim historischen Türkenbrunnen gut, dass Palmetzhofer ihren Mostviertler Ayran, aus Schafmilch von der Aschbacher Bio-Hofkäserei Milchmäderl, servierte. Ebenso beim Spazieren wurde Sonntagberger Steinschiefer als Teller genutzt. Darauf gab“s Spargelmus mit Holunderblüte.
Gaumenfreundlich auch die Getränke, wie reinsortige Moste oder Weine aus dem Traisental, persönlich eingeschenkt von Winzerin Viktoria Preiß und Winzer Viktor Fischer.
Jause im Pfarrhaus
Traditionsgemäß gab„s zum Höhepunkt ein Mostviertler Jausenbuffet. Palmetzhofer kreierte dafür Schmankerl, wie selbstgeräucherten Saibling oder allerlei Eingelegtes, dazu kam Mozzarella aus Ybbsitz, Käse von den Milchmäderln und Ripperl aus dem Smoker. Sehr fein: Verschiedene Sauerteigbrote von Daniela Krenn aus Allhartsberg.
Weil das geplante Speisen im Freien witterungsbedingt zu unsicher war, öffnete Superior Pater Franz spontan das historische Pfarrhaus zum Speisen und bescherte den Gästen damit den nächsten Erlebnisfaktor.
Erlebnisreich gehen die Feldversuche weiter. Top-Köche öffnen genussvolle Werkstätten. Etwa Silvia und Stefan Hueber in der Kräuterwerkstatt Steinakirchen (9. Juni), am 19. Juni kocht David Wieland in der Nusswerkstatt in Bergland, Sonja und Hubert Kalteis in Kirchberg/Pielach widmen sich am 4. August Kräutern aus dem Dörrhaus. Am 14. August heißt es bei Mike Nährer in Rassing “Alpjus & Verjus „ – alkoholfrei mit Menü.
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