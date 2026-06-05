Mostviertler Ayran beim Türkenbrunnen am Sonntagberg

Mit einer kulinarischen Steilvorlage hoben die Vier-Hauben-Köchin Theresia Palmetzhofer und Sommelière des Jahres, Helena Jordan, vergangenes Wochenende die „Mostviertler Feldversuche“ am Sonntagberg in die nächste Sphäre. Das touristische Gourmet-Format (www.feldversuche.at), bei dem sich Spitzenköche der Region gemeinsam experimentell austoben, macht bis in den Herbst mit kleineren Kochspektakeln einzelner Top-Köche einem noch breiteren Publikum Gusto.

Als Pionierin der Feldversuche kocht Palmetzhofer („Palme“, Neuhofen/Ybbs) am liebsten draußen und veredelt mutig regionale Grundprodukte. Den 70 Gästen bei der Basilika am Sonntagberg lieferten die Köchin und Jordan (Café Capra, St. Valentin) viele Überraschungen. Während eines Spaziergangs mit herrlicher Weitsicht wurde getrunken und geschmaust.