Haubenköche brutzeln am Amstettner Hauptplatz Streetfood-Schmankerl

Mitten im neuen grünen Hauptplatzambiente von Amstetten starten am kommenden Sonntag die besten Köche und Top-Produzenten des Mostviertels ihre "Feldversuche“. Es wird dabei aber nichts aufgeackert oder gepflanzt, stattdessen wird in Streetfood-Atmosphäre gebrutzelt, gegrillt, gerührt und garniert. Am Werk sind mehrere erfolgreiche Haubenköche, die in den vergangenen Jahren das Projekt " Feldversuche “ zum touristischen Aushängeschild des Mostviertels machten.

Sie kochten bereits unter dem Wiener Riesenrad , in Obstgärten sowie in Schlosshöfen und errangen Tourismuspreise: Die Termine der experimentellen kulinarischen Events, die von den Küchenchefinnen und Kellermeistern gemeinsam mit dem Tourismusverband organisiert wurden, waren jedenfalls immer ausverkauft.

Nachdem die prominente Küchenbrigade die "Feldversuche“ vor zwei Jahren erstmals im Waidhofner Rothschildschloss als Spektakel für das Volk der Leckermäuler organisiert hatte, geht nun am Sonntag in Amstetten die zweite Auflage über die Bühne.

Schon in Waidhofen wurden neu kreierte Speisen wie "Knusprige Sau“ mit Radieschen und Roggen, "Wilde Feuerflecken“ mit Wildfleisch, Dirndlzwiebeln und Dirndlsauerrahm oder "Mostviertler Ramen“ mit Schweins-Godal, Pilzen und Shoyu-Ei sowie Flusskrebse in Teigtaschen zum Streetfood-Renner.

Spitzenköche mit 14 Hauben

Mit insgesamt 14 Hauben in höchsten Gourmetsphären etabliert, haben die Akteure heuer wieder neue Innovationen in den Töpfen. Erste Einblicke ins Streetfoodangebot sind vielversprechend.

Die jüngst zur Vierhaubenköchin geadelte Theresia Palmetzhofer aus Neuhofen/Ybbs wird marinierten Saibling und Sellerie am Spieß grillen, Küchenmeister Mike Nährer aus Rassing will „Bambi Salat“ mit Mostviertler Rehfleisch auf knackigem Traisentaler Salat servieren. Der ebenfalls mit Hauben und Gabeln höchst dekorierte Stefan Hueber aus Bründl knüpft an die Räuchertradtion an und selcht typischen Mostviertler Schofkas. Hubert Kalteis aus Kirchberg/Pielach wird Ramen mit Pielachtaler Champignons zubereiten, während sich der Petzenkirchner Bärenwirt Erich Mayrhofer und sein Team ums Dessert mit Nüssen vom Nussland kümmern wird.